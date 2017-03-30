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وزير: الكويت ودول أخرى تؤيد تمديد اتفاق أوبك والمشاورات جارية

Thu Mar 30, 2017 1:16pm GMT
 
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30 مارس آذار (رويترز) - نقلت وكالة الأنباء الكويتية عن وزير النفط عصام المرزوق قوله اليوم الخميس إن بلاده ودولا أخرى تؤيد تمديد اتفاق خفض الإنتاج المبرم بين أوبك والدول غير الأعضاء.

ونسبت الوكالة الرسمية إلى الوزير قوله "هناك دول تدعم تمديد اتفاق خفض الإنتاج ومنها دولة الكويت، وهناك بعض الدول لابد من استشارتها."

وأضاف أنه ينسق حاليا مع جميع الدول للتوصل إلى إجماع بحلول الاجتماع الوزاري القادم.

تعقد أوبك اجتماعها التالي يوم 25 مايو أيار في فيينا. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير عبد المنعم درار)
 