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إيكويت: عودة الإنتاج في مصنع الإيثيلين 2 بالكويت

Tue Jul 18, 2017 8:35am GMT
 
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الكويت 18 يوليو تموز (رويترز) - أعلنت مجموعة إيكويت المتخصصة في إنتاج البتروكيماويات اليوم الثلاثاء عودة العمليات الإنتاجية بنجاح في مصنع الإيثيلين 2 بالكويت بعد توقف مؤقت نتيجة خلل فني خلال الأسبوع الماضي.

وقال الرئيس التنفيذي للمجموعة محمد حسين في بيان تلقت رويترز نسخة منه "تم استئناف العمليات الإنتاجية في مصنع الإيثيلين 2 بشكل اعتيادي بعد الانتهاء من أعمال التصليح التي تم إنجازها في وقت قياسي".

وأضاف "كما تمت استعادة مستويات الإنتاج الطبيعية في مصانع الإيثيلين جلايكول والبولي إيثيلين في الكويت بعد تأثرهما نتيجة التوقف المؤقت في مصنع الإيثيلين 2". (تغطية صحفية أحمد حجاجي في الكويت هاتف 0096522284820 - تحرير أحمد إلهامي)
 