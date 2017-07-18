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التمويل الكويتي يدرس الاندماج مع الأهلي المتحد ولا اتفاق حتى الآن

Tue Jul 18, 2017 9:25am GMT
 
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الكويت 18 يوليو تموز (رويترز) - قال بيت التمويل الكويتي، أكبر البنوك الإسلامية في البلاد، اليوم الثلاثاء إنه يدرس الاندماج مع البنك الأهلي المتحد الكويتي لكن لا يوجد اتفاق حتى الآن.

جاء ذلك في بيان للبورصة الكويتية ردا على تقارير صحفية.

وقال البيان إن الخطوة ستكون "إيجابية في حال تمت بالسعر المناسب وإلى الآن لا يوجد أي جديد في هذا الصدد". (تغطية صحفية أحمد حجاجي في الكويت هاتف 0096522284820 - تحرير أحمد إلهامي)
 