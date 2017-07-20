بيان: السيطرة على حريق محدود في خط غاز بحقل برقان الكويتي وإصابة عاملين

دبي 20 يوليو تموز (رويترز) - قالت شركة نفط الكويت اليوم الخميس في بيان على صفحتها الرسمية على تويتر إن فرق الإطفاء سيطرت على حريق محدود في "أحد خطوط الغاز المعزولة" بحقل برقان جنوب البلاد.

وبحسب البيان، قال المتحدث باسم الشركة مناحي سعيد العنزي إن الحريق الذي "وقع خلال القيام بأعمال الصيانة" في الخط تسبب في إصابة اثنين من العمال بحروق طفيفة.