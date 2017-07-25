تقرير: الكويت تقول من السابق لأوانه الحديث عن تعميق خفض إنتاج النفط
25 يوليو تموز (رويترز) - قال هيثم الغيص محافظ الكويت لدى أوبك لتلفزيون العربية إن من السابق لأوانه الحديث عن تعميق خفض إنتاج النفط نظرا لأن الأمور تسير "بشكل صحيح" و"هناك بوادر إيجابية".
وتوقع الغيص نمو الطلب بواقع مليوني برميل يوميا مع "دخولنا إلى النصف الثاني من السنة".
وترأس الكويت اللجنة الوزارية التي اجتمعت في سان بطرسبرج في روسيا أمس الاثنين.
وتراقب اللجنة التي تضم أعضاء من أوبك ومنتجين مستقلين تنفيذ اتفاق عالمي لخفض الإنتاج بما يصل إلى 1.8 مليون برميل يوميا من يناير كانون الثاني 2017 إلى نهاية مارس آذار 2018. (إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير إسلام يحيى)
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