مقدمة 1-شعاع كابيتال الإماراتية تستحوذ على حصة في أموال بالكويت

(لإضافة تفاصيل) القاهرة 31 يوليو تموز (رويترز) - قالت شعاع كابيتال الإماراتية إنها استحوذت على نحو 14.491 مليون سهم من أسهم شركة أموال الدولية للاستثمار التي تتخذ من الكويت مقرا بما يعادل حوالي ثمانية في المئة من رأس مال الشركة. وأضافت شعاع في بيان أن شركة الخليج للتمويل التابعة لها تمتلك حصة تقارب الثلاثة بالمئة في أموال، وهي شركة استثمارية مدرجة في بورصة الكويت. وبحسب شعاع، تشمل استثمارات أموال الرئيسية حصة 51 في المئة في شركة نور كابيتال ماركيتس وهي منصة للتداول عبر الإنترنت تتيح للعملاء فرصة الاستثمار في عقود الفروقات والعقود الآجلة والمعادن والعملات. وقال فؤاد طارق خان مدير عام شعاع كابيتال تعليقا على الصفقة "يأتي هذا الاستثمار الاستراتيجي ضمن خطط الشركة تجاه التطور والمساهمة في رفع مستوى قطاع الخدمات المالية المتكاملة في المنطقة. "تمثل شراكتنا مع أموال قيمة مضافة لنا، حيث نتطلع إلى التعاون الوثيق مع إدارة الشركة لتوفير التكامل بين خدماتنا في قطاع أسواق رأس المال وتأمين بوابة إلى منصة التداول الخاصة بشركة نور كابيتال ماركيتس". (شارك في التغطية إيهاب فاروق -إعداد معتز محمد للنشرة العربية - تحرير إسلام يحيى)