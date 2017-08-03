الكويت تبدأ إرسال نفطها الخام لمصفاة فيتنام

الكويت 3 أغسطس آب (رويترز) - قال مسؤول بمؤسسة البترول الكويتية إن المؤسسة بدأت اليوم الخميس إرسال مليوني برميل من النفط إلى مصفاة فيتنام التي تمتلك فيها الكويت 35 في المئة.

وقال وليد الرشيد البدر نائب العضو المنتدب لتسويق النفط الخام والمنتجات البترولية في مؤسسة البترول الكويتية إن المؤسسة سترسل أيضا شحنتين أخريين يبلغ إجمالي حجمهما مليوني برميل يومي 11 و12 أغسطس آب الحالي وأربعة ملايين برميل إضافية في سبتمبر أيلول.

وأضاف أن المؤسسة تعتزم إرسال ست شحنات أخرى بإجمالي 12 مليون برميل من النفط الخام للمصفاة خلال الربع الأخير من 2017 مشيرا إلى أن المصفاة بدأت العمل بالفعل وسوف تعمل بكامل وحداتها في 2018.

وتبلغ الطاقة التكريرية لمصفاة فيتنام 200 ألف برميل من النفط يوميا.

وأكد البدر أن هذه الكميات من النفط لا تؤثر على التزامات الكويت تجاه أوبك لأن هذه الالتزامات تتعلق بالإنتاج وليس التصدير مبينا أن هذه الكميات هي ضمن حصة الكويت من الإنتاج المقدرة بواقع 2.7 مليون برميل يوميا وفقا لاتفاق خفض الإنتاج المبرم بين أوبك وبعض المنتجين المستقلين.

واتفقت أوبك وبعض المنتجين خارجها على خفض الإنتاج بنحو 1.8 مليون برميل يوميا في الفترة بين يناير كانون الثاني الماضي ومارس آذار 2018 في مسعى لتعزيز أسعار الخام.

وحول تأثير خفض الإنتاج على صادرات الكويت قال إن النصيب الأكبر من التخفيض كان من نصيب الصادرات المتجهة إلى الولايات المتحدة.