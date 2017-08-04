مصادر: صندوق كويتي يعتزم بيع أسهم في أريفا الفرنسية

* الهيئة العامة للاستثمار الكويتية تعتزم بيع حصة في أريفا ضمن إلغاء إدراج

* صندوق الثروة السيادية الكويتي سيتكبد خسارة 86% في أريفا

* الهيئة العامة للاستثمار الكويتية ترفض عرضا فرنسيا لشراء حصص في نيوكو وأريفا إن.بي

* الصندوق الذي يعد أحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم سيبقى بعيدا عن الاستثمار النووي

من جيرت دي كليرك

باريس 4 أغسطس آب (رويترز) - قالت مصادر مطلعة لرويترز إن الهيئة العامة للاستثمار الكويتية ستبيع حصتها البالغة نحو خمسة بالمئة في أريفا إلى الحكومة الفرنسية مع إلغاء إدراج المجموعة العاملة في الطاقة النووية وإنها ستبقى بعيدة عن الاستثمارات النووية في الوقت الحالي.

ودفع صندوق الثروة السيادية الكويتي، أحد أكبر الصناديق السيادية في العالم، 600 مليون يورو (712 مليون دولار) مقابل حصته البالغة 4.82 بالمئة في 2010، لكن أسهم أريفا انخفضت منذ ذلك الحين في الوقت الذي قلصت فيه سنوات من الخسائر رأسمال الشركة.

وبعد عملية إنقاذ مولتها الحكومة بقيمة 4.5 مليار يورو وإعادة هيكلة أريفا، ستدفع الحكومة الفرنسية 4.5 يورو للسهم مقابل أسهم هيئة الاستثمار الكويتية البالغ عددها 18.46 مليون سهم أو ما يعادل نحو 83 مليون يورو مما يمثل خسارة بنسبة 86 بالمئة للصندوق.