الكويت ترفع سعر بيع النفط إلى آسيا في شحنات سبتمبر

9 أغسطس آب (رويترز) - قال مصدر مطلع بقطاع النفط اليوم الأربعاء إن الكويت رفعت سعر البيع الرسمي لنفطها الخام في الشحنات المتجهة إلى آسيا في سبتمبر أيلول بواقع خمسة سنتات للبرميل عن الشهر الذي سبقه. وستبيع الكويت نفطها للعملاء الآسيويين بخصم 1.40 دولار للبرميل عن متوسط أسعار خامي سلطنة عمان ودبي القياسيين الشهر المقبل مقارنة مع خصم 1.45 دولار للبرميل في أغسطس آب. (إعداد علاء رشدي للنشرة العربية - تحرير عبد المنعم درار)