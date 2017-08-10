عمانتل تعتزم شراء نحو 10% من زين الكويتية مقابل 846.1 مليون دولار

دبي 10 أغسطس آب (رويترز) - قالت الشركة العمانية للاتصالات (عمانتل) في بيان اليوم الخميس إنها ستشتري نحو عشرة في المئة من مجموعة زين الكويتية مقابل 846.1 مليون دولار.

وجرى الإعلان عن شراء الأسهم، الذي يخضع لموافقة الجهات الرقابية، قبل أيام من إعداد سلطنة عمان قائمة مختصرة للمتقدمين المؤهلين للحصول على الرخصة الثالثة لتقديم خدمات الهاتف المحمول والتي تقدمت إليها زين.

وقال البيان إن عمانتل اتفقت على شراء 425.7 مليون سهم خزينة في زين، أو ما يعادل 9.84 في المئة، نقدا بسعر 0.60 دينار (1.99) دولار للسهم.

وقالت الشركة العمانية للاتصالات إن الاستثمار جزء من استراتيجية عمانتل "لتنويع استثماراتها".

وتعمل زين في ثماني دول في الشرق الأوسط وأفريقيا بما في ذلك السعودية والعراق والأردن.

وستدرس الشركتان التعاون في أنشطة أعمال الجملة لخدمات الاتصالات والعمليات والشبكات والأنشطة التجارية بحسب البيان.

وقال مارشال كارتي الرئيس التنفيذي للمالية لدى عمانتل إن الشركة تضخ استثمارا مدروسا في زين في إطار استراتيجيتها لتعزيز مكانتها كمقدم رائد للخدمة الرقمية.

ويتولي كريدي سويس دور المستشار المالي الحصري وتتولي فريشفيلدس بروكهاوس ديرينجير دور المستشار القانوني لعمانتل في الصفقة.