الكويت: أوبك قد تعقد اجتماعا استثنائيا في مارس لبحث تمديد اتفاق الإنتاج

الكويت 13 سبتمبر أيلول (رويترز) - قال وزير النفط الكويتي عصام المرزوق اليوم الأربعاء إن أوبك قد تعقد اجتماعا استثنائيا في منتصف مارس آذار إذا لم تتوصل إلى قرار بشأن تمديد تخفيضات إنتاج النفط حين تجتمع في نوفمبر تشرين الثاني.

وقال المرزوق في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الفنزويلي في الكويت ”في الاجتماع المقبل في نوفمبر... قد لا نتخذ قرارا بتمديد... الاتفاق وقد نعقد اجتماعا استثنائيا في منتصف مارس لهذا الأمر“.

وقال وزير النفط الفنزويلي ايولوخيو ديل بينو ”منفتحون على جميع الخيارات“ فيما يتعلق باتفاق خفض الإنتاج العالمي والذي من المقرر أن يمتد في الوقت الحالي حتى مارس آذار 2018.

وقال ديل بينو إن بلاده ستسعر مبيعات نفطها الخام بعملات أخرى بخلاف الدولار الأمريكي مثل اليوان الصيني والروبية الهندية. (إعداد معتز محمد للنشرة العربية - تحرير إسلام يحيى)