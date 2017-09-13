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#KW Company News 1
13 أيلول سبتمبر 2017 / 08:20 / بعد شهر واحد

ملخص-موديز: الأزمة الدبلوماسية تؤثر سلبا على تصنيف جميع دول الخليج

صحفيو رويترز

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13 سبتمبر أيلول (رويترز) - وكالة موديز للتصنيف الائتماني:

* تقول الأزمة الدبلوماسية ذات تأثير سلبي على التصنيف الائتماني لجميع أعضاء مجلس التعاون الخليجي، وقطر والبحرين هما الأكثر تأثرا.

* تقول ”بينما نتوقع تجاوز دول مجلس التعاون الخليجي لخلافاتها“ سيكون استمرار التوترات هو الأكثر تأثيرا بالسلب على التصنيف الائتماني لقطر والبحرين.

* تقول إنها لا تتوقع أن تجمع قطر تمويلا في أسواق رأس المال العالمية هذا العام.

* تقول حدة الأزمة الدبلوماسية بين دول الخليج غير مسبوقة، وتزيد الضبابية بشأن الأثر النهائي الاقتصادي والمالي الاجتماعي على مجلس التعاون الخليجي. (إعداد معتز محمد للنشرة العربية - تحرير عبد المنعم درار)

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