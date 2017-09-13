ملخص-موديز: الأزمة الدبلوماسية تؤثر سلبا على تصنيف جميع دول الخليج

13 سبتمبر أيلول (رويترز) - وكالة موديز للتصنيف الائتماني:

* تقول الأزمة الدبلوماسية ذات تأثير سلبي على التصنيف الائتماني لجميع أعضاء مجلس التعاون الخليجي، وقطر والبحرين هما الأكثر تأثرا.

* تقول ”بينما نتوقع تجاوز دول مجلس التعاون الخليجي لخلافاتها“ سيكون استمرار التوترات هو الأكثر تأثيرا بالسلب على التصنيف الائتماني لقطر والبحرين.

* تقول إنها لا تتوقع أن تجمع قطر تمويلا في أسواق رأس المال العالمية هذا العام.

* تقول حدة الأزمة الدبلوماسية بين دول الخليج غير مسبوقة، وتزيد الضبابية بشأن الأثر النهائي الاقتصادي والمالي الاجتماعي على مجلس التعاون الخليجي. (إعداد معتز محمد للنشرة العربية - تحرير عبد المنعم درار)