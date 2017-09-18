سلطات الكويت ترصد بقعة زيت مجهولة المصدر جنوب البلاد

الكويت 18 سبتمبر أيلول (رويترز) - رصدت السلطات الكويتية بقعة زيت مجهولة المصدر صباح اليوم الاثنين على بعد كيلومتر واحد من محطات تحلية المياة وتوليد الكهرباء جنوب البلاد في أحدث تسرب ضمن سلسة من التسربات في الأشهر الماضية.

وقالت مؤسسة البترول في بيان صحفي تلقت رويترز نسخة منه إن البقعة تم رصدها الساعة السابعة والنصف صباح اليوم (0430 بتوقيت جرينتش) بالقرب من محطتي الزور الشمالية والجنوبية لتوليد الكهرباء والماء مقابل منطقة رأس الزور.

وأضاف البيان أن مؤسسة البترول الكويتية وبالتعاون مع السلطات الأخرى قامت بتفعيل ”خطط وإجراءات الطوارئ المتبعة من قبل القطاع النفطي وأخذ الإجراءات والتدابير اللازمة لحماية وتطويق المرافق والمنشآت الحيوية بالمنطقة ومن أهمها مآخذ محطات الزور الشمالية والجنوبية لوزارة الكهرباء والماء“.

واضاف البيان أنه ”تم إرسال القطع البحرية ومعدات مكافحة التسربات النفطية بالتنسيق مع شركة نفط الكويت وشركة البترول الوطنية الكويتية للبدء بعمليات الاستجابة واحتواء البقع.“

وأكد البيان أن مؤسسة البترول الكويتية تقوم حاليا بالتنسيق مع وزارة الداخلية ”لمسح المنطقة الجنوبية وتمشيطها عن طريق جولات الاستطلاع الجوية لتحديد حجم انتشار البقع وتتبعها ورصد أي بقع نفطية قادمة إلى المياه الإقليمية لدولة الكويت والتعامل معها“.

وكان البلد العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) أعلن عن تسرب في المنطقة ذاتها الشهر الماضي تلاه تسرب آخر في أبو فطيرة على بعد 25 كيلومترا جنوب العاصمة الكويت وعلى امتداد ميل بحري.

كما حدث تسرب محدود من خط أنابيب في حقل الرتقة في يوليو تموز.

وقال وزير النفط الكويتي الشهر الماضي إن بلدي الجوار السعودية وإيران قالتا إنهما لم ترصدا أي بقع زيت في مياههما من تسربات بحرية. (تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522284820- تحرير إسلام يحيى)