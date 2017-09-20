جدول-التضخم في الكويت ينخفض إلى 1.2% في أغسطس‭ ‬ مع تراجع تكلفة الإسكان

20 سبتمبر أيلول (رويترز) - أصدرت الإدارة المركزية للإحصاء في الكويت اليوم الأربعاء البيانات التالية لأسعار المستهلكين لشهر أغسطس آب. التضخم (%) أغسطس 2017 يوليو 2017 التغير الشهري 0.0 -0.1 التغير السنوي 1.2 1.3 ملحوظة: غيرت إدارة الإحصاء سنة الأساس لمؤشر أسعار المستهلكين إلى 2013 من 2007 اعتبارا من يونيو حزيران 2017 قائلة إن التغييرات المصاحبة في الأوزان بسلة الأسعار لها أثر رفع معدلات التضخم قليلا للسنوات الأخيرة. انخفضت أسعار الأغذية والمشروبات، التي تشكل نحو 17 بالمئة من سلة الأسعار، بنسبة 0.2 بالمئة عن مستوياتها قبل عام في أغسطس آب. انخفضت تكاليف الإسكان، التي تشكل أكثر من 33 بالمئة من نفقات المستهلكين، بنسبة 2.3 بالمئة. لكن تكاليف النقل قفزت 15.4 بالمئة بعد أن رفعت الحكومة أسعار البنزين في سبتمبر أيلول العام الماضي. (إعداد إسلام يحيى للنشرة العربية - تحرير علاء رشدي)