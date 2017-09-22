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#Reuters Arabic World Service
22 أيلول سبتمبر 2017 / 09:34 / بعد 23 يومًا

الكويت: سوق النفط تمضي في طريقها إلى استعادة التوازن

صحفيو رويترز

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فيينا 22 سبتمبر أيلول (رويترز) - قال وزير النفط الكويتي عصام المرزوق اليوم الجمعة إن سوق الخام تمضي في طريقها إلى استعادة التوازن وذلك في تصريحات أدلى بها قبل اجتماع بين وزراء ممن بعض دول أوبك ودول أخرى منتجة للنفط في فيينا.

وذكر الوزير أن ارتفاع أسعار التسليمات الفورية عن الآجلة في سوق النفط علامة على تقلص المخزونات.

وارتفاع الأسعار الفورية عن الآجلة في السوق يجعل بيع النفط الفوري أكثر جاذبية من تخزينه وبيعه في وقت لاحق، ويُنظر إليه على أنه مؤشر على تقلص الفجوة بين العرض والطلب في السوق. (إعداد معتز محمد للنشرة العربية - تحرير عبد المنعم درار)

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    All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

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