مصادر: برقان الكويتي يبحث مع بنوك إعادة تمويل قرض بقيمة 350 مليون دولار

من ديفيد باربوشيا

دبي 5 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - قالت مصادر مطلعة اليوم الأحد إن بنك برقان، ثالث أكبر بنك في الكويت من حيث الأصول، يجري محادثات لا تزال في مرحلة مبكرة مع بنوك لإعادة تمويل قرض قيمته 350 مليون دولار يستحق في ديسمبر كانون الأول.

حصل البنك على القرض الأصلي في 2015 من مجموعة تضم سبعة بنوك من بينها بنوك إقليمية وعالمية.

وسيستخدم القرض الجديد في إعادة تمويل ذلك القرض لكن البنك يدرس تمديد فترة استحقاقه لمدة عام وهو ما يعني أن الصفقة الجديدة ستكون لأجل ثلاث سنوات.

ولم يرد متحدث باسم بنك برقان على طلب للإدلاء بتعليق.

والبنوك التي شاركت في قرض 2015 هي كومرتس بنك والإمارات دبي الوطني وإتش.إس.بي.سي وبنك أبوظبي الوطني (أبوظبي الأول حاليا بعد الاندماج مع بنك الخليج الأول) وسوسيتيه جنرال وستاندرد تشارترد وويلس فارجو.

وقال أحد المصادر إن القرض الجديد ستقدمه نفس مجموعة البنوك على الأرجح لكن لم يتخذ بعد قرار بشأن ذلك حيث لا تزال المحادثات في مرحلة مبكرة.

تأسس بنك برقان عام 1977 وهو حاصل على تصنيف ‭‭A+‬‬ مع نظرة مستقبلية مستقرة من وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية.

وقال البنك الشهر الماضي إن ربحه العائد للمساهمين في تسعة أشهر ارتفع إلى 53.9 مليون دينار (178 مليون دولار) مقابل 48.6 مليون دينار في العام السابق.