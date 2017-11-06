حقائق -الاستثمارات الدولية والمحلية للأمير السعودي الوليد بن طلال

دبي 6 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - بدأت السعودية يوم الأحد حملة لمكافحة الفساد تضمنت إيقاف أمراء ووزراء ومستثمرين من بينهم الملياردير السعودي الأمير الوليد بن طلال وهو من أبرز رجال الأعمال في المملكة.

وقال مسؤولان كبيران لرويترز إنه جرى احتجاز 11 أميرا وأربعة وزراء وعشرات من الوزراء السابقين.

والأمير الوليد ابن أخي الملك سلمان بن عبد العزيز ويملك شركة الاستثمار المملكة القابضة.

وفيما يلي قائمة بالكيانات التي يمتلك فيها حصصا سواء باستثمارات شخصية أو عبر المملكة القابضة:

* قطاع الخدمات المالية

- البنك السعودي الفرنسي: 16.19 بالمئة.

- سيتي جروب: نسبة الملكية غير معروفة

* قطاع التكنولوجيا

- أبل: 5 بالمنة

- كريم

- ليفت

- موتورولا سوليوشنز

- تويتر: 4.9 بالمئة

* قطاع المواد الاستهلاكية والبيع بالتجزئة:

- إيباي

- شركة قرية الموضة التجارية

- جينغ دونغ (جيه.دي دوت كوم): 2.2 بالمئة

- شركة ساكس المحدودة

- مجموعة صافولا

* قطاع النشر:

- تايم وورنر

- توينتي فرست سنشري فوكس: 4.98 بالمئة

- نيوز كوربوريشن: كان الأمير الوليد يمتلك حصة صغيرة حسب إشعار حكومي، لكن متحدثة باسم نيوز كوربوريشن قالت إن الشركة ليس لديها علم بأي حيازات حالية.

* قطاع الترفيه:

- يورو ديزني

* قطاع البتروكيماويات - شركة التصنيع الوطنية (تصنيع): 6.23 بالمئة

* قطاع الطيران:

- الشركة الأم لطيران ناس: 34.08 بالمئة

* قطاع التعليم:

- مدارس المملكة

* قطاع الرعاية الصحية:

- شركة مشاريع الخدمات الطبية

* قطاع الاستثمار المباشر:

- شركة المملكة وأفريقيا للإدارة

* العقارات الفندقية

- فندق فور سيزونز جورج الخامس في باريس

- فندق بلازا في نيويورك

- فندق سافوي في لندن

* شركات إدارة الفنادق

- فيرمونت رافلز هولدنج انترناشونال

- فنادق ومنتجعات فور سيزونز

- إيفا للفنادق والمنتجعات

- المملكة للاستثمارات الفندقية

- موفنبيك للفنادق والمنتجعات

* قطاع العقارات

- بالاست نيدام

- كناري وارف (سونجبيرد للعقارات)

- شركة جدة الاقتصادية

- مركز المملكة

- مدينة المملكة

- أرض المملكة الرياض