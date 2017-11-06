جاليري لافاييت الفرنسية تنوي افتتاح متجرين في اسطنبول والكويت

باريس 6 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - تخطط سلسلة متاجر جاليري لافاييت الفرنسية لافتتاح متجر ثان في اسطنبول وأول متجر لها في مدينة الكويت عام 2019 لتستفيد بذلك من المتسوقين الذين ينفقون ببذخ في الشرق الأوسط.

وقال نيكولاس هوز الرئيس التنفيذي للمجموعة في بيان اليوم الاثنين ”هذان المشروعان يعززان جوهر أهدافنا المتمثلة في تدعيم مراكزنا في الشرق الأوسط حيث ستكون لنا شبكة تضم ثمانية متاجر“.

وأضاف أن هذا ”سيقربنا من هدفنا المتمثل في أن يكون لنا نحو 20 متجرا في الأسواق العالمية خلال خمس سنوات“.

ويقع المتجر الجديد في مدينة الكويت على مساحة سبعة آلاف و500 متر مربع في مول العاصمة، وهو مركز تسوق بارز قريب من الحي التجاري بوسط المدينة وسيدار بموجب امتياز مع علي بن علي، وهي مجموعة للتجزئة والسلع الفاخرة.

أما المتجر الثاني في اسطنبول فيقام على مساحة ستة آلاف متر مربع في مركز وادي اسطنبول للتسوق ويجري تشغيله بموجب امتياز مع مجموعة ديمسا التركية المتخصصة في التجزئة.

ولدى جاليري لافاييت متاجر في برلين وجاكرتا ودبي وبيروت وبكين.

وفتحت المجموعة متجرها الأول في اسطنبول في مايو أيار 2017 وتستعد لفتح متجر في العاصمة القطرية الدوحة في عام 2018.

وفي تقرير حول قطاع السلع الفاخرة العالمي هذا العام، أدرجت ديلويت الشرق الأوسط كسوق كبيرة للنمو في ظل إنفاق مرتفع في قطر وأبوظبي على وجه الخصوص يدعم مبيعات العلامات التجارية الكبرى. (إعداد إسلام يحيى للنشرة العربية - تحرير عبد المنعم درار)