جلوبل الكويتية توقع اتفاق إدارة محفظة أصول بقيمة 90 مليون دولار

الكويت 4 مارس آذار (رويترز) - قالت شركة بيت الاستثمار العالمي (جلوبل) الكويتية التي تعمل في إدارة أصول واستثمارات مصرفية إقليمية اليوم الأحد إنها وقعت اتفاقا لإدارة محفظة أصول قيمتها 90 مليون دولار لمجموعة إقليمية لم تفصح عن اسمها ولا مقرها.

وقالت جلوبل في بيان إن مهامها في إدارة أصول المحفظة تتلخص في”تعزيز قيمتها والتخارج من مكوناتها بما يضمن تحقيق العائد الأمثل تماشيا مع الأهداف والخطة الاستراتيجية المتفق عليها مع العميل“.

تعمل جلوبل في أسواق المال الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا. وقال البيان إن إجمالي قيمة المحافظ التي أوكلت إدارتها إلى إدارة أصول الحالات الخاصة منذ طرح هذه الخدمة في العام 2013 بلغ 830 مليون دولار لعدد من العملاء.

وأضاف البيان”أدى التنفيذ الناجح لاستراتيجيات المحافظ إلى خلق تدفقات نقدية بقيمة 370 مليون دولار من خلال التخارج من أصول بأسعار تفوق 50 في المئة التقييمات المستهدفة من العملاء“.