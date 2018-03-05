مسؤول: الطاقة التكريرية للكويت 736 ألف ب/ي في غياب الشعيبة

الكويت 5 مارس آذار (رويترز) - قال عبد الله فهاد العجمي نائب الرئيس التنفيذي للمشاريع في شركة البترول الوطنية الكويتية اليوم الاثنين إن الطاقة التكريرية الحالية للكويت 736 ألف برميل من النفط يوميا في ظل غياب مصفاة الشعيبة وإن أعمال الصيانة تسير حسب المخطط.

وأشار في تصريحات للصحفيين على هامش مؤتمر الموارد البشرية للقطاع النفطي في الكويت إلى أن عمليات الفحص لجميع وحدات مشروع الوقود البيئي ستبدأ في الربع الأول من 2019 تمهيدا للتشغيل الفعلي.

وأردف قائلا ”بنهاية هذا العام إن شاء الله نصل لمرحلة اكتمال الأعمال الميكانيكية ويكون تم تشغيل أجزاء كبيرة جدا من المشروع.

”في الربع الأول من العام القادم نبدأ فترات الفحص والاختبارات لكافة الوحدات تمهيدا للتشغيل النهائي“.

كانت شركة البترول الوطنية الكويتية وقعت العام الماضي اتفاقا مع بنوك عالمية للحصول على تمويل بمبلغ 6.2 مليار دولار لتمويل مشروع الوقود البيئي الذي تنفذه الشركة حاليا.

يهدف المشروع لتطوير مصفاتي الأحمدي وميناء عبد الله التابعتين لشركة البترول الوطنية ويتضمن إنشاء 39 وحدة جديدة وتحديث سبع وحدات وإغلاق سبع أخرى مع التركيز على المنتجات عالية القيمة مثل الديزل والكيروسين لتصديرها.