صحيفة: احتياطي الأجيال القادمة للكويت 262 مليار دولار

الكويت 13 يناير كانون الثاني (رويترز) - قالت صحيفة القبس الكويتية نقلا عن أرقام رسمية اليوم الأحد إن حجم احتياطي الأجيال القادمة في الكويت بلغ 73.63 مليار دينار (262 مليار دولار) في 31 مارس آذار الماضي.

ويشكل الرقم جزءا أساسيا من الصندوق السيادي لدولة الكويت الذي تديره الهيئة العامة للاستثمار. وهذه هي المرة الأولى التي يكشف فيها بدقة عن حجم ما لدى الكويت من ثروة تدخرها للأجيال القادمة استنادا إلى تقرير حكومي رسمي.

وقالت الصحيفة استنادا إلى تقرير لديوان المحاسبة "بلغت القيمة العادلة لاستثمارات احتياطي الأجيال القادمة 73.63 مليار دينار كما في نهاية السنة المالية 2011-2012."

وقال عبد المجيد الشطي الرئيس السابق لاتحاد مصارف الكويت لرويترز إن هذه الأرقام هي "الأكثر دقة من أي أرقام أخرى نشرت في الصحافة العالمية."

وأضاف أن هذا الرقم لا يشمل الاحتياطي العام للدولة ولا حيازات بنك الكويت المركزي من ذهب وعملات أجنبية متوقعا أن يكون الرقم الحقيقي لصندوق الأجيال القادمة في الوقت الحالي أكبر من 262 مليار دولار نظرا لتحسن الأسواق العالمية منذ نهاية مارس ولأن استثمارات استراتيجية للكويت في الخارج قد تحسنت بشكل كبير خلال الشهور الأخيرة.

وتقوم الهيئة العامة للاستثمار باستثمار الجزء الأعظم من هذه الأموال في الأسواق الخارجية.

وطبقا للتقرير قإن نسبة الاستثمار في الأسهم بلغت نحو 47 بالمئة من الإجمالي.

وأشار ديوان المحاسبة بحسب الصحيفة إلى "خسائر في محفظة الأسهم والاستثمارات المباشرة والصناديق العقارية .. وانخفاض القيمة السوقية لاستثمارات الهيئة في المؤسسة العربية المصرفية وبنك أوف أميركا وشركة بي.بي وغيرها."