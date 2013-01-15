امارات تجدد عقدا لوقود الطائرات مع الكويت

سنغافورة 15 يناير كانون الثاني (رويترز) - قالت مصادر في صناعة النفط اليوم الثلاثاء إن مؤسسة الامارات العامة للبترول (امارات) جددت عقدا لشراء وقود الطائرات مع مؤسسة البترول الكويتية هذا العام في ظل توقعات باستمرار الطلب القوي على هذا الوقود في الشرق الأوسط.

وقالت المصادر إن امارات استكملت عقدا محدد الأجل مع مؤسسة البترول الكويتية لشراء ست شحنات من وقود الطائرات زنة كل منها 30 ألف طن للتسليم في الفترة من يناير كانون الثاني إلى ديسمبر كانون الأول هذا العام.

ورجح أحد المصادر أن العلاوة السعرية جرى التفاوض عليها بسعر 2.25 دولار فوق متوسط أسعار الشرق الأوسط. لكن لم يتسن التأكد من ذلك على الفور.

والكميات مماثلة لصفقة تعاقد الامارات مع مؤسسة البترول الكويتية لعام 2012.

وقال مصدر ثان إن امارات استكملت عقدا مستقلا محدد المدة مع شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) لشراء ست شحنات تبلغ كل منها نحو 40 ألف طن للتسليم هذا العام.

وتتعافى إمارة دبي من أزمة الديون وانهيار سوق العقارات وتسعى لتصبح مركزا للسياحة والسفر والاستثمار بين الشرق الأوسط والهند وأوروبا وأعلنت عن خطط لمشروعات تجارية وسياحية.