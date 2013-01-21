كونا: الكويت تعلق العمليات في الموانئ بسبب الضباب
دبي 21 يناير كانون الثاني (رويترز) - ذكرت وكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم الاثنين إن مؤسسة الموانئ الكويتية علقت العمليات البحرية في الموانئ بسبب الضباب الكثيف.
وقال ناظر ميناء الشويخ القبطان موسى بهبهاني لكونا في بيان "خروج ودخول البواخر توقف جزئيا حسب مستوى الرؤية تطبيقا لما تنص عليه اجراءات السلامة البحرية."
وتتراوح الطاقة الانتاجية لعضو منظمة اوبك من النفط الخام بين 3.1 مليون و3.2 مليون برميل في اليوم. (اعداد علي خفاجي للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح - هاتف 0020225783292)
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