إعادة تشغيل الأنشطة البحرية بموانيء الكويت بعد توقفها

الكويت 22 يناير كانون الثاني (رويترز) - قال مسؤول كويتي إنه تم إعادة تشغيل الأنشطة البحرية بموانيء الكويت اليوم الثلاثاء بعد تعليقها بشكل مؤقت أمس بسبب ضباب كثيف.

وقال المسؤول في مؤسسة الموانيء الكويتية لرويترز "كلها مفتوحة" مشيرا بذلك إلى الموانيء التي تم إيقاف عمليات خروج ودخول البواخر بها بشكل جزئي أمس تطبيقا لما تنص عليه اجراءات السلامة البحرية.