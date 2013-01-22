مقدمة 1-ارتفاع التضخم في الكويت إلى 2.9% على أساس سنوي في ديسمبر
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الكويت 22 يناير كانون الثاني (رويترز) - قالت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الثلاثاء إن التضخم ارتفع في الكويت المصدرة للنفط إلى 2.9 بالمئة على أساس سنوي في ديسمبر كانون الأول من 2.3 بالمئة في نوفمبر تشرين الثاني.
وأوضحت كونا استنادا إلى بيانات الإدارة المركزية للإحصاء أن معدل التضخم ارتفع في ديسمبر 0.7 بالمئة على أساس شهري.
وارتفع الرقم القياسي لمجموعة المواد الغذائية بنسبة 5.6 بالمئة على أساس سنوي في ديسمبر لكنه انخفض 0.7 بالمئة عن الشهر السابق. (تغطية صحفية أحمد حجاجي في الكويت هاتف 0096522460350 - تحرير أحمد إلهامي)
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