مقدمة 1-ارتفاع التضخم في الكويت إلى 2.9% على أساس سنوي في ديسمبر

الكويت 22 يناير كانون الثاني (رويترز) - قالت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الثلاثاء إن التضخم ارتفع في الكويت المصدرة للنفط إلى 2.9 بالمئة على أساس سنوي في ديسمبر كانون الأول من 2.3 بالمئة في نوفمبر تشرين الثاني.