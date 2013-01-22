Wed 9 Aug 2017 | 15:37 GMT
أنت هنا الصفحة الرئيسية > الأخبار > موضوع
الصفحة الرئيسية
الأخبار
أخبار الشرق الأوسط
أخبار الاقتصاد
أخبار عالمية
أخبار الرياضة
منوعات
العلوم البيئة
مؤشرات عالمية
الفيديو
Products & Services
Support
Partner services
Career Centre
About Thomson Reuters

مشتر كويتي يستورد قمحا كنديا وذرة من أمريكا الجنوبية

Tue Jan 22, 2013 12:49pm GMT
 
[-] نص [+]

هامبورج 22 يناير كانون الثاني (رويترز) - قال تجار أوروبيون إن مستوردا كويتيا اشترى 22 ألف طن من القمح الكندي و40 ألف طن من الذرة من أمريكا الجنوبية في مناقصة اليوم الثلاثاء.

وقالوا إن سعر القمح الكندي بلغ 399.50 دولار للطن شاملا تكاليف الشحن والذرة 327.50 دولار للطن شاملا تكاليف الشحن. وتشحن الكميات في فبراير شباط ومارس آذار.

وقال تجار إن مشتريا من الإمارات العربية المتحدة تعاقد أيضا على شراء الذرة من أمريكا الجنوبية في مناقصة اليوم. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي - هاتف 0020225783292)
 