مشتر كويتي يستورد قمحا كنديا وذرة من أمريكا الجنوبية

هامبورج 22 يناير كانون الثاني (رويترز) - قال تجار أوروبيون إن مستوردا كويتيا اشترى 22 ألف طن من القمح الكندي و40 ألف طن من الذرة من أمريكا الجنوبية في مناقصة اليوم الثلاثاء.