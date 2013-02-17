صحيفة: 7 تحالفات عالمية تتأهل للمناقصة على مشروع الوقود البيئي بالكويت

الكويت 17 فبراير شباط (رويترز) - قالت صحيفة الراي الكويتية اليوم إن سبعة تحالفات عالمية تأهلت للمنافسة على تنفيذ مشروع الوقود البيئي الهادف لتحديث مصفاتي ميناء عبد الله والأحمدي.

ونقلت الصحيفة عن مصادر لم تسمها القول إن كل تحالف يضم ما بين شركتين إلى ثلاث شركات وهذه التحالفات بقيادة شركات فلور وكى.بي.آر الأمريكيتين وسايبم الإيطالية وتي.آر الأسبانية وجي.جي.سي اليابانية وتشيودا اليابانية وبتروفاك البريطانية.

ويهدف مشروع الوقود البيئي إلى تطوير المصفاتين ورفع طاقتيهما التكريرية الإجمالية إلى 800 ألف برميل يوميا من الوقود النظيف.

وتبلغ الطاقة الانتاجية لمصفاة الأحمدي حاليا 466 ألف برميل ومصفاة ميناء عبدالله 270 ألف برميل بمجموع 736 ألف برميل يوميا.

ومن أهداف مشروع الوقود البيئي أيضا تطوير وتوسعة كل من مصفاتي الاحمدي وميناء عبدالله وربطهما ليصبحا مجمعا تكريريا متكاملا وتأهيلهما لإنتاج مشتقات بترولية عالية الجودة وصديقة للبيئة مثل الديزل والكيروسين.

وتمتلك شركة البترول الوطنية الكويتية التابعة لمؤسسة البترول الكويتية الذراع التشغيلية للكويت في القطاع النفطي ثلاث مصاف للنفط حاليا هي مصفاة الشعيبة والأحمدي وميناء عبد الله.

وتعتزم الشركة إنشاء مصفاة رابعة تهدف إلى انتاج زيت الوقود منخفض الكبريت والصديق للبيئة لتغذية محطات الكهرباء والماء الموجودة في الكويت وبعض المنتجات الأخرى المخصصة للتصدير ومن المقرر أن تبلغ طاقتها التكريرية 615 الف برميل يوميا ليرتفع عند تشغيلها إجمالي ما يتم تكريره في الكويت إلى 1.4 مليون برميل يوميا.

ومن المقرر أن تحال مصفاة الشعيبة وهي أقدم مصفاة في الكويت إلى التقاعد بعد أن يتم تشغيل المصفاة الرابعة.

وكانت الكويت قد ألغت سابقا مناقصات كانت قد طرحتها لإنشاء المشروع بعد اعلان نتائجها وذلك بسبب اعتراضات من نواب في البرلمان على الاجراءات القانونية للمناقصات واحالت الموضوع للدراسة من جديد.

وقالت صحيفة الراي اليوم إن مشروع الوقود البيئي مكون من ثلاث حزم وسيتم اختيار ثلاثة تحالفات لتنفيذ المشروع.