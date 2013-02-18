نائبان كويتيان يقدمان استجوابين لوزيري المالية والنفط

الكويت 18 فبراير شباط (رويترز) - قالت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الإثنين إن النائبين في مجلس الأمة (البرلمان) نواف الفزيع وسعدون حماد قدما استجوابين لوزير المالية مصطفى الشمالي ووزير النفط هاني حسين.

وقالت كونا إن استجواب وزير المالية الذي قدمه النائب الفزيع يقع في محور واحد في حين يقع استجواب وزير النفط الذي قدمه النائبان حماد والفزيع يقع في خمسة محاور.

ولم تكشف كونا عن طبيعة محاور الاستجوابين.

ويعتقد على نطاق واسع في الكويت أن مجلس الأمة الحالي موال للحكومة. وانتخب مجلس الأمة في ديسمبر كانون الأول الماضي بعد مقاطعة المعارضة للانتخابات اعتراضا على تعديل الدوائر الانتخابية من خلال مرسوم أميري.