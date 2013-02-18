مصادر: السودان يشتري 520 ألف طن من زيت الغاز تسليم مارس-يوليو

سنغافورة 18 فبراير شباط (رويترز) - قالت مصادر اليوم الإثنين إن المؤسسة السودانية للنفط اشترت 520 ألف طن من زيت الغاز تسليم مارس آذار إلى يوليو تموز من شركة التجارة فيتول والمجموعة البترولية المستقلة في الكويت.

وقال مصدر إن السودان اشترى ثمان شحنات كل منها 40 ألف طن من فيتول وخمس شحنات من الشركة الكويتية بعلاوة بين 4.50 و5.50 دولار للبرميل فوق أسعار الشرق الأوسط وبما يشمل تكاليف الشحن.

ونطاق العلاوة أعلى منه في معظم صفقات زيت الغاز التي تشحن للسودان. وكانت المؤسسة السودانية للنفط اشترت شحنتين كل منهما 25 ألف طن من ترافيجورا بعلاوة نحو 4.50 دولار للبرميل وتسلم الشحنتان في الفترة من فبراير شباط إلى مارس.