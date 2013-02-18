مقدمة 2-نائبان كويتيان يطلبان استجواب وزيري المالية والنفط

(لإضافة تفاصيل بشأن طلبي الاستجواب)

الكويت 18 فبراير شباط (رويترز) - قال نائبان بمجلس الأمة الكويتي (البرلمان) اليوم الاثنين إنها يعتزمان استجواب وزيري النفط والمالية بشأن عدد من المخالفات المزعومة في خطوة يمكن أن تشعل فتيل التوتر من جديد بين المجلس والحكومة بعد فترة هدوء قصيرة.

ودخل مجلس الأمة في صراع سياسي طويل مع الحكومة المعينة التي يشغل فيها أفراد من الأسرة الحاكمة بعض المناصب العليا في مواجهة تسببت في تأجيل بعض الإصلاحات والاستثمارات.

وأتت الانتخابات التي أجريت في ديسمبر كانون الأول -وهي الخامسة في ستة أعوام- بمجموعة من النواب الجدد توقع كثير من المحللين أن يكونوا أكثر تعاونا مع الحكومة.

غير أن الأنباء التي تفيد بأن بعض النواب يعتزمون بالفعل استخدام سلطاتهم التشريعية المحدودة لاستدعاء الوزراء واستجوابهم ينذر باحتمال اندلاع المواجهة مجددا بين البرلمان والحكومة نظرا لأن هذا الأسلوب كان متبعا في المواجهات السابقة.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن النائبين سعدون حماد ونواف الفزيع تقدما رسميا بطلب استجواب لوزير النفط هاني حسين في مجلس الأمة بموجب دستور البلاد.

وأضافت الوكالة أن طلب الاستجواب يتضمن خمسة محاور بينها "تعمد وزارة النفط الاستمرار في المخالفة للقانون رقم 21 لسنة 1964 بشأن القانون الموحد لمقاطعة إسرائيل وتعمد الاستمرار ببيع (ممنوعات) بمحطات الوقود التابعة لشركة البترول الكويتية في أوروبا".

وتتضمن المحاور أيضا "التجاوزات المالية والإدارية التي شابت تعاقد شركة صناعات الكيماويات البترولية مع شركة داوكيميكال" إلى جانب "التجاوزات المالية والإدارية وإهدار وتبديد المال العام في المصافي البترولية الخارجية التابعة لدولة الكويت."