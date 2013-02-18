موجز لأهم الأنباء الساعة1300 بتوقيت جرينتش

القاهرة 18 فبراير شباط (رويترز) - قررت المحكمة الدستورية العليا بمصر اليوم الإثنين أن بعض المواد الواردة في مشروع قانون الانتخابات البرلمانية غير دستورية وأعادت مشروع القانون ثانية إلى مجلس الشورى صاحب السلطة التشريعية حاليا في البلاد لاعادة صياغته.

القاهرة - أعلن بسام الزرقا مستشار الرئيس المصري محمد مرسي للشؤون السياسية والمنتمي لحزب النور استقالته اليوم من مؤسسة الرئاسة.

غزة‭‭ - ‬‬تهدد الحملة التي تقوم بها مصر لاغلاق أنفاق التهريب التي تربط بين أراضيها وقطاع غزة بأن يفقد الاف الفلسطينيين في القطاع الذي تديره حركة المقاومة الاسلامية (حماس) مورد رزقهم.

جنيف ‭‭-‬‬‭‭ ‬‬قالت كارلا ديل بونتي محققة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان اليوم إن "الوقت حان" لكي يحيل مجلس الأمن الدولي ملف جرائم الحرب في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية.

جنيف - قال محققون تابعون للأمم المتحدة اليوم إنهم حددوا سوريين "في مواقع قيادية" قد يكونون مسؤولين عن جرائم حرب إضافة إلى وحدات متهمة بارتكابها.