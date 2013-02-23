تقرير: التضخم في الخليج 3% عام 2012

القاهرة 23 فبراير شباط (رويترز) - قال بنك قطر الوطني في تقرير صدر اليوم السبت إن تضخم أسعار المستهلكين في دول مجلس التعاون الخليجي بلغ ثلاثة بالمئة في 2012 مقارنة مع 3.7 بالمئة في 2011.

وقال التقرير الصادر عن أكبر بنك قطري من حيث القيمة السوقية "هذه هي رابع سنة على التوالي التي ترتفع فيها الأسعار في منطقة مجلس التعاون الخليجي بمعدلات معتدلة بعد أن شهدت معدلات تضخم مرتفعة بلغت ذروتها عند 11.2 بالمئة في عام 2008."

وأضاف أن الإيجارات زادت ثلاثة بالمئة بنطقة الخليج في 2012 في حين ارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات 4.5 بالمئة والنقل والاتصالات 1.5 بالمئة. والفئات الثلاث هي الأكبر وزنا بسلة الأسعار في الخليج.

بالمقارنة قال التقرير إن معدل التضخم في الشرق الأوسط وشمال افريقيا بلغ 10.4 بالمئة في 2012 وهو ما عزاه إلى "تراجع أسعار صرف العملات" في كثير من دول المنطقة.

وقال "ارتباط معظم عملات دول مجلس التعاون الخليجي بالدولار ساهم في استقرار الأسعار. كما أن الدعم الذي تقدمه حكومات المنطقة وبخاصة في أسعار الوقود ساهم في حماية المنطقة من الضغوط التضخمية التي واجهتها بعض دول الشرق الأوسط وشمال افريقيا."

وقال إن انحسار التضخم بمنطقة الخليج في السنوات الأخيرة يرجع جزئيا إلى تباطؤ الإيجارات بفعل عمليات تصحيح مضيفا أن تكاليف الإيجارات في البحرين وقطر والإمارات العربية المتحدة تراجعت في 2012 وذلك للعام الثالث على التوالي على الأقل لكن ارتفاع تكاليف الايجارات في السعودية 8.1 بالمئة العام الماضي أدى إلى تسجيل تضخم لتلك الشريحة على مستوى المنطقة ككل.

وبحسب التقرير بلغ معدل التضخم في السعودية 4.6 بالمئة في 2012 وفي سلطنة عمان ثلاثة بالمئة وفي الكويت 2.9 بالمئة وفي البحرين 2.8 بالمئة وفي قطر 1.9 بالمئة وفي الإمارات 0.7 بالمئة.

ونسب التقرير تلك الأرقام إلى مؤسسات الإحصاء الوطنية وتحليل مجموعة بنك قطر الوطني.