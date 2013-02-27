الكويت تستعد لبناء مطارها الجديد بكلفة 3.2 مليار دولار

من أحمد حجاجي

الكويت 27 فبراير شباط (رويترز) - تعتزم الكويت بدء عملية طرح المناقصات خلال الشهر المقبل لبناء مطارها الجديد الذي تصل كلفته التقديرية إلى 900 مليون دينار (3.2 مليار دولار).

وقال فيصل الأستاذ مدير إدارة المستشارين في وزارة الأشغال العامة في مقابلة مع رويترز إن المطار الذي تبلغ سعته 25 مليون راكب سنويا بمستوى جودة خدمات (ايه) سيكون أكبر مشروع تضطلع به الحكومة الكويتية متوقعا أن يتم افتتاحه في عام 2020.

ووقعت الكويت في 2010 عقدا مع شركة فوستر اند بارتنرز البريطانية لتقوم بعمليات التصميم التي انتهت حاليا بالفعل.

وقال الأستاذ إن لجنة المناقصات المركزية قامت بتأهيل 18 شركة عالمية ليس من بينها أية شركة كويتية للتنافس على مناقصة تنفيذ المشروع.

وتوقع أن يتم طرح المناقصة قبل نهاية الربع الأول من العام الحالي ليتم ترسيتها بعد أشهر وتوقيع العقد مع التحالف الفائز بعد عام من طرح المناقصة ويبدأ التنفيذ بعدها مباشرة.

واشترطت الحكومة الكويتية في الشركات التي يتم تأهيلها ان تكون صاحبة خبرات سابقة في بناء المطارات الضخمة التي لا تقل سعتها عن عشرة ملايين راكب سنويا.

وتوقع الأستاذ أن تنضم كل ثلاث شركات مع بعضها لتقديم عرض موحد ويفوز كونسورتيوم واحد في النهاية بالمناقصة.