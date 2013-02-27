التضخم السنوي في الكويت 2.3% في يناير

الكويت 27 فبراير شباط (رويترز) - قالت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الأربعاء إن التضخم في الكويت المصدرة للنفط بلغ 2.3 بالمئة على أساس سنوي في يناير كانون الثاني مقارنة مع 2.9 بالمئة في الشهر السابق.