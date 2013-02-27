موجز لأهم الأنباء الساعة 1300 بتوقيت جرينتش

الكويت 27 فبراير شباط (رويترز) - قالت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن أول رحلة للخطوط الجوية العراقية حطت في الكويت اليوم الأربعاء بعد انقطاع دام 22 عاما.

تونس - قال زعيم حركة النهضة الاسلامية في تونس اليوم ان الحركة ستتخلى عن كل الوزارات السيادية في الحكومة المقبلة ليشغلها مستقلون في خطوة ستخفف سيطرة الاسلاميين على الحكم في مهد الربيع العربي استجابة لمطالب المعارضة العلمانية‭‭‭‬.

الما اتا - اختتمت القوى الكبرى يومين من المحادثات النووية مع ايران دون مؤشرات على حدوث انفراجة لكن الجانبين اتفاقا على اجراء محادثات على مستوى الخبراء الشهر القادم في اسطنبول واجراء مفاوضات رفيعة المستوى في قازاخستان في ابريل نيسان. وقال وزير الخارجية الايراني علي اكبر صالحي إنه متفائل بإمكانية التوصل الى اتفاق مع القوى العالمية الست بشأن برنامج طهران النووي.

اسطنبول - ذكرت تقارير إعلامية أن زعيم المتمردين الأكراد المسجون عبد الله اوجلان توقع انسحاب مقاتليه من تركيا بحلول اغسطس آب بموجب مسودة خطة سلام ارسلت لساسة اكراد وزعماء جماعته.