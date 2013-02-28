مقدمة 1-داو كيميكال مازالت في انتظار معلومات بشأن مدفوعات من الكويت

(لاضافة تفاصيل وخلفية)

من ارنست شيدر

نيويورك 28 فبراير شباط (رويترز) - قالت داو كيميكال الأمريكية إنها مازالت لا تعرف حجم المبلغ الذي سيضاف بسبب الفائدة وتكاليف أخرى إلى 2.16 مليار دولار من المتوقع أن تحصل عليها من شركة كويتية كتعويض عن إلغاء مشروع مشترك في 2008 وهي معلومات كان من المتوقع أن تعرفها بحلول اليوم الخميس.

وفي أواخر 2008 كانت داو كيميكال تعتزم انشاء مشروع مشترك مع شركة صناعة الكيماويات البترولية الكويتية لعزل أنشطتها في مجال البلاستيك لتصبح شركة مستقلة باسم كيه داو.

وانسحبت الشركة الكويتية من المشروع في ديسمبر كانون الأول 2008 وعزت ذلك إلى تدهور الاقتصاد العالمي في ذلك الحين. وصدر حكم في دعوى تحكيم العام الماضي بإلزام الشركة الكويتية بدفع 2.16 مليار دولار لداو بالاضافة إلى الفوائد وتكاليف أخرى.

والأموال مهمة لخطط داو كيمكال لخفض ديونها البالغة 20.99 مليار دولار أي أكثر من نصف قيمتها السوقية.

كان الرئيس التنفيذي لداو اندرو ليفريز أبلغ المستثمرين في مؤتمر بالهاتف في 31 يناير كانون الثاني أن مبلغ التعويض لا يشمل الفائدة والتكاليف.

وقال "نحن ننتظر ابلاغ الأطراف المعنية بالمبلغ النهائي وهو ما نتوقعه في فبراير."