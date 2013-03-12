اتفاق حكومي نيابي على حل شامل لمشكلة القروض في الكويت

ونقلت كونا عن وزير المالية مصطفى الشمالي قوله بعد اجتماع عقده مع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في البرلمان إن هناك تفاهما "على أعلى مستوى" بين الحكومة ومجلس الأمة على وضع حد لمشكلة القروض المصرفية التي تعاني منها شريحة من المواطنين.