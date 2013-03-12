الخليج للاستثمار تشتري حصة بوحدة فيرجن موبايل في الشرق الأوسط

من ماثيو سميث

دبي 12 مارس آذار (رويترز) - تستثمر مؤسسة الخليج للاستثمار 50 مليون دولار في أنشطة فيرجن موبايل في الشرق الأوسط في مؤشر على أن المنطقة ربما تكون مستعدة للانفتاح أمام مزيد من المنافسة بينما تسعى للتوسع في أسواق جديدة.

وستصبح مجموعة فيرجن المملوكة لريتشارد برانسون ومؤسسة الخليج للاستثمار أكبر مساهمين مجتمعين في فيرجن موبايل الشرق الأوسط وشمال افريقيا صاحبة ترخيص تشغيل شبكات محمول افتراضية في سلطنة عمان والأردن وجنوب افريقيا.

ومؤسسة الخليج للاستثمار مملوكة بالكامل لدول مجلس التعاون الخليجي وهي السعودية والكويت وقطر وعمان والبحرين والإمارات العربية المتحدة. والمؤسسة مملوكة للدول الأعضاء بالتساوي.

وحتى الآن لم تسمح سوى السعودية وعمان بتراخيص الشبكات الافتراضية التي تستأجر السعة الفائضة لدى مشغلي شبكات الاتصالات التقليدية مقابل نسبة من إيراداتها.

وقال ميكل فينتر الرئيس التنفيذي لفيرجن موبايل "نتوقع أن نطلق شبكة واحدة جديدة على الأقل في 2012 ولدينا أيضا مشروعات مهمة يجري الإعداد لها في 2014."

وتشارك فيرجن موبايل في عطاء لثلاثة تراخيص لشبكات اتصالات افتراضية في السعودية وحددت المملكة الرابع من مايو أيار كآخر موعد لتقديم العروض وتعلن أسماء العروض الفائزة بعد 12 أسبوعا.

وقال فينتر "نضخ موارد كبيرة. سيخصص جزء من التمويل الجديد للسعودية."