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أرباح أجيليتي الكويتية تقفز 46% في الربع/1

Mon Apr 29, 2013 3:26pm GMT
 
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الكويت 29 أبريل نيسان (رويترز) - أظهرت النتائج المالية التي أعلنتها شركة أجيليتي للمخازن العمومية الكويتية اليوم الإثنين ارتفاع أرباحها الفصلية 46 في المئة في الربع الأول من العام الحالي.

وأوضحت أجيليتي في بيان صحفي تلقت رويترز نسخة منه أن أرباحها في الربع الأول بلغت 10.1 مليون دينار (35.5 مليون دولار) مقابل 6.9 مليون دينار قبل عام. (تغطية صحفية للنشرة العربية أحمد حجاجي من الكويت - تحرير مصطفى صالح - هاتف 0020225783292)
 