ايه.أو.سي اليابانية تبيع أنشطتها بالنرويج للكويت

طوكيو 2 مايو أيار (رويترز) - قالت شركة ايه.أو.سي اليابانية اليوم الخميس إن وحدتها لمشروعات المنبع شركة الزيت العربية المحدودة وافقت على بيع كل أسهمها في عملياتها في النرويج إلى الشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية (كوفبيك).

وستتيح الصفقة -التي لم يكشف عن قيمتها بعد- للشركة الكويتية المملوكة بالكامل لمؤسسة البترول الكويتية الحكومية السيطرة على حصة خمسة بالمئة في حقل جيدا النفطي المنتج وحصة عشرة بالمئة في حقل ايمي الذي يعاني من المشكلات وكلاهما يقع في بحر الشمال قبالة سواحل النرويج.

وقالت ايه.أو.سي -التي توقعت في فبراير شباط أن يبلغ صافي خسائرها 7.7 مليار ين (79.10 مليون دولار) خلال السنة المالية المنتهية في مارس آذار- إنها قد تسجل خسائر أخرى قدرها ستة مليارات ين جراء عملية البيع. ورجحت الشركة استكمال الصفقة في يونيو حزيران بعد الحصول على موافقة الحكومة النرويجية.