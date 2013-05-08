فائض ميزان المعاملات الجارية بالكويت يقفز 20% في 2012

8 مايو أيار (رويترز) - أظهرت بيانات للبنك المركزي اليوم الأربعاء أن فائض ميزان المعاملات الجارية في الكويت زاد حوالي 20 في المئة إلى 22.2 مليار دينار (77.8 مليار دولار) في 2012 مقارنة مع العام السابق.

وتشير حسابات لرويترز بناء على أحدث البيانات الرسمية إلى أن الفائض في 2012 قفز إلى حوالي 50 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي للدولة المنتجة للنفط في 2011 مقارنة مع 42 في المئة في 2011.

وكان محللون قدروا في مسح أجرته رويترز في يناير كانون الثاني بلوغ فائض ميزان المعاملات الجارية الكويتي 44.9 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي في 2012.

وتوقع محللون في مسح فصلي آخر الشهر الماضي أن يتقلص الفائض في 2013 إلى 39.1 في المئة.