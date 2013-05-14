سيفرن تقول بورياليس ومكتب الاستثمار الكويتي يرغبان في شرائها

لندن 14 مايو أيار (رويترز) - أكدت شركة المياه البريطانية سيفرن ترنت اليوم الثلاثاء أن تحالفا يضم بورياليس للبنية التحتية ومكتب الاستثمار الكويتي قد فاتحها بشأن الاستحواذ عليها.

وقالت الشركة إن الأمر مازال في مرحلة مبكرة للغاية ولم يتم تقديم عرض بعد.

كانت مجلة فايننشال نيوز قالت اليوم إن سيفرن ترنت قد تكون هدفا لعرض استحواذ بقيمة 5.3 مليار جنيه استرليني (8.1 مليار دولار) من شركة بورياليس الكندية التي تستثمر في قطاع البنية التحتية.

وقال مصدران للمجلة إن التحالف الذي يعتمد على مشورة دويتشه بنك أشار الأسبوع الماضي إلى أن بورياليس - ذراع البنية التحتية لصندوق التقاعد التابع لبلدية أونتاريو - ومكتب الاستثمار الكويتي مستعدان لعرض ما بين 22.5 و23 جنيها للسهم للاستحواذ على الشركة البريطانية.