مقدمة 1-سيفرن تقول بورياليس ومكتب الاستثمار الكويتي يرغبان في شرائها

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لندن 14 مايو أيار (رويترز) - أكدت شركة المياه البريطانية سيفرن ترنت اليوم الثلاثاء أن تحالفا يضم بورياليس للبنية التحتية ومكتب الاستثمار الكويتي قد فاتحها بشأن الاستحواذ عليها وهو ما دفع سهمها إلى أعلى مستوى في تاريخه.

وقالت الشركة إن الأمر مازال في مرحلة مبكرة للغاية ولم يتم تقديم عرض بعد. وقالت سيفرن ترنت التي تعتمد على مشورة روتشيلد وسيتي إن التحالف يضم أيضا صندوق معاشات تقاعد الجامعات البريطانية.

كان سهم سيفرن ترنت أكبر الرابحين على مؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني إذ ارتفع 18.9 بالمئة إلى أعلى مستوى في تاريخه عند 2170 بنسا خلال الجلسة.

وارتفعت أيضا أسهم شركتي المياه الأخريين المدرجتين في بريطانيا وهما بينون جروب ويونايتد يوتيليتيز بنسبة 4.3 بالمئة و4.1 بالمئة على الترتيب.

وقال جاويد افسر المتعامل لدى سيكيور-إكويتي "ستجتذب يونايتد يوتيليتيز وبينون مزيدا من اهتمام المضاربين ... هذه الشركات تحقق تدفقات نقدية قوية وأرباحا ضخمة وتوزيعات جيدة جدا ولذا فهي أهداف جذابة للمستثمرين الأجانب."

ووفقا لقواعد الاستحواذ البريطانية توجد مهلة حتى الساعة 1600 بتوقيت جرينتش يوم الحادي عشر من يونيو حزيران لتقديم عرض جاد لشراء سيفرن ترنت أو الانسحاب.

كانت مجلة فايننشال نيوز قالت في وقت سابق اليوم إن سيفرن ترنت قد تكون هدفا لعرض استحواذ بقيمة 5.3 مليار جنيه استرليني (8.1 مليار دولار) من شركة بورياليس الكندية التي تستثمر في قطاع البنية التحتية.