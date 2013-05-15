سيفرن ترنت ترفض عرض استحواذ من اطراف تشمل مكتب الاستثمار الكويتي

لندن 15 مايو أيار (رويترز) - رفضت شركة سيفرن ترنت عرض استحواذ أوليا من كونسورتيوم يضم بورياليس لمشاريع البنية التحتية ومكتب الاستثمار الكويتي قائلة إن العرض يبخس شركة المياه البريطانية قيمتها.

وقالت الشركة "درس مجلس إدارة سيفرن ترنت العرض مع مستشاريه وخلص إلى أنه لا يفي مطلقا بالقيمة القائمة والكامنة لسيفرن ترنت."

كانت شركة المياه أعلنت أمس الثلاثاء تلقيها عرض استحواذ من الكونسورتيوم الذي ضم صندوق معاشات تقاعد الجامعات البريطاني وذلك بعد أن قالت مجلة فايننشال نيوز إن الشركة قد تكون هدفا لعرض قيمته 5.3 مليار جنيه استرليني (8.09 مليار دولار).

ولم يكشف عن تفاصيل بشأن السعر المقدم في العرض الأولي.