حكم محكمة كويتية قد يهدد التعافي الاقتصادي في البلاد

من سيلفيا ويستول

الكويت 16 مايو أيار (رويترز) - قد ينهي حكم من محكمة كويتية عليا الشهر المقبل فترة من الاستقرار السياسي النسبي ويهدد خطط الحكومة بالمضي قدما في تطوير مشروعات اقتصادية تأجلت لفترات طويلة.

وواجهت الكويت إحدى أغنى دول العالم من حيث نصيب الفرد من الدخل صعوبات على مدى سنوات لتنفيذ مشروعات بنية تحتية كبيرة بسبب البيروقراطية والاضطرابات السياسية. وكانت الانتخابات البرلمانية في ديسمبر كانون الأول خامس انتخابات في ست سنوات.

وغير ان الانتخابات تبدو نقطة تحول بعدما أتت مقاطعة المعارضة لها بأعضاء يعتقد أنهم أكثر رغبة في التعاون مع الحكومة.

وجدد ذلك آمال المستثمرين في أن تزيد الدولة الإنفاق في إطار خطة التنمية التي رصدت لها 30 مليار دينار (105 مليارات دولار) وتسعى لجذب استثمارات خاصة وأجنبية وتنويع الاقتصاد القائم على النفط.

لكن هذه التفاؤل الذي ساعد في ارتفاع البورصة بأكثر من 30 في المئة منذ مطلع العام قد ينتهي يوم 16 يونيو حزيران.

فمن المتوقع أن تصدر المحكمة الدستورية حكما بشأن مرسوم طاريء أصدره حاكم الكويت العام الماضي قبل ستة أسابيع من انتخابات ديسمبر كانون الأول غير قواعد التصويت وأطلق بعضا من أكبر المظاهرات في تاريخ البلاد.

وإذا قضت المحكمة بعدم دستورية المرسوم سيتعين حل البرلمان وإجراء انتخابات سريعة وقد يبطل ذلك أثر قرارات اتخذها البرلمان ما يعود بالكويت إلى نقطة البداية فيما يتعلق بالسياسات الاقتصادية.