مصحح-الخطوط الكويتية توقع اتفاقا مع ايرباص لشراء 25 طائرة جديدة
(لتصحيح الاسم الثاني لرئيس الشركة)
الكويت 16 مايو أيار (رويترز) - قال رئيس مجلس ادارة الخطوط الكويتية سامي النصف اليوم الخميس إن الشركة وقعت "خطاب قبول" مع ايرباص لشراء 25 طائرة جديدة مع خيار شراء عشر طائرات اخرى.
وقال النصف في مؤتمر صحفي إنه تم الاتفاق ايضا على تأجير خمس طائرات ايرباص-330 بدءا من الصيف الحالي.
واضاف "حصلنا على موافقة الحكومة على اتفاقنا مع ايرباص."
وقال "نتوقع تسلم طائرات ايرباص الجديدة في 2019."
وذكر ان الخطوط الكويتية تتفاوض حاليا مع بنوك محلية وأجنبية لتمويل جزء من صفقة ايرباص. (تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522460350 - تحرير نادية الجويلي)
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