تغييرات غير مسبوقة في قيادات النفط بالكويت بعد دفع غرامة لداو الأمريكية

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من أحمد حجاجي

الكويت 20 مايو أيار (رويترز) - أجرت حكومة الكويت عضو منظمة أوبك تغييرات جذرية وصفت بغير المسبوقة في قيادات الشركات والمؤسسات الحكومية النفطية بعد أن تكبدت الدولة 2.2 مليار دولار اضطرت لدفعها هذا الشهر لشركة داو كيميكال الأمريكية تعويضا عن انسحابها من شراكة لم تتم في سنة 2008.

وشملت التغييرات الجذرية التي تزامنت مع ضغوط نيابية من أجل التحقيق في قضية داو كيميكال وتحديد المتسبب فيها ومعاقبته تعيين نزار العدساني رئيسا تنفيذيا لمؤسسة البترول الكويتية وهو أعلى منصب تنفيذي في البلاد بعد وزير النفط حيث تشكل هذه المؤسسة الذراع الحكومية في القطاع النفطي وتعمل كمظلة تندرج تحتها كل الشركات الحكومية.

وذكرت مؤسسة البترول الكويتية اليوم الاثنين إنه جرى تعيين هاشم هاشم في منصب العضو المنتدب لشركة نفط الكويت وتعيين محمد المطيري عضوا منتدبا لشركة البترول الوطنية في اطار إعادة هيكلة للقطاع النفطي في البلاد.

وشملت التغييرات التي أعلن عنها اليوم كل الشركات الحكومية تقريبا وحظيت قيادات الصف الثاني بنصيب الأسد من التعيينات الجديدة.

وقرر مجلس الوزراء في وقت سابق إيقاف القياديين المسؤولين بشركة صناعة الكيماويات البترولية عن العمل "حفاظا على سلامة التحقيق وضمانا لحياديته وتجنبا لأي شبهات تطال التحقيق أو المساس بسمعتهم."

ودفعت الكويت في السابع من الشهر الجاري لشركة داو كيميكال أكبر منتج للكيماويات في الولايات المتحدة 2.2 مليار دولار كتعويض من شركة صناعة الكيماويات البترولية الكويتية المملوكة للدولة عن انسحابها من مشروع مشترك بقيمة 17.4 مليار دولار في ديسمبر كانون الأول 2008. وعزت الشركة الكويتية انسحابها إلى تدهور الاقتصاد العالمي في ذلك الوقت.