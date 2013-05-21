موظفو شركة خدمات نفطية في الكويت يضربون عن العمل لليوم الثالث

الكويت 21 مايو أيار (رويترز) - قال قيادي في نقابة العاملين في شركة خدمات القطاع النفطي الكويتية اليوم الثلاثاء إن أكثر من ألف من موظفي الشركة يشكلون 80 في المئة تقريبا من إجمالي العاملين بها أضربوا اليوم عن العمل لليوم الثالث على التوالي.

وأكد سعد السبيعي أحد القيادات النقابية في الشركة في اتصال مع رويترز أن العاملين المتواجدين في مبنى اتحاد النقابات النفطية في الأحمدي سيواصلون إضرابهم عن العمل لحين تحقيق مطالبهم.

وقال "الإضراب قائم إلى ان يوافقوا على جميع المطالب."

ويطالب العاملون في هذه الشركة الحكومية التي تقدم الخدمات الأمنية والإطفائية للشركات النفطية المدرجة تحت مظلة مؤسسة البترول الكويتية المملوكة للدولة بالحصول على مزايا مالية ووظيفية باعتبارهم يقومون "بأعمال شاقة."

ولا توجد مؤشرات حتى اللحظة على حدوث تأثير سلبي مؤثر للإضراب على انتاج النفط أو تكريره أو تصديره في هذه الدولة النفطية عضو منظمة أوبك.

وهذه ليست المرة الأولى التي يقوم فيها العاملون في هذه الشركة بتنظيم احتجاجات بهدف تحقيق مطالبهم إذ نفذوا خلال الشهور القليلة الماضية ثلاثة اعتصامات أمام مقر الشركة للضغط على المسؤولين من أجل تحقيق مطالبهم.

وأوضح السبيعي أن العاملين المضربين أبلغوا الشركات النفطية الحكومية مثل شركة نفط الكويت وشركة البترول الوطنية الكويتية قبل ما يقرب من عشرة أيام بنيتهم تنظيم إضراب من أجل "إخلاء مسؤوليتهم" وكي تتمكن هذه الشركات من توفير بدائل مناسبة خلال فترة الاضراب.

وأكد وجود "وساطات" بين الجانبين لحل الأزمة "لكن لا يوجد جدية" من قبل المسؤولين في الشركة أو مؤسسة البترول الكويتية لحل المشكلة والتجاوب مع مطالب المضربين.

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من إدارة الشركة أو مسؤولين حكوميين حول هذا الأمر.