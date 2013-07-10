تناجا الماليزية تفوز بعقد لتشغيل محطة كهرباء في الكويت
كوالالمبور 10 يوليو تموز (رويترز) - فاز مشروع مشترك يضم شركة الكهرباء الماليزية تناجا بعقد قيمته 310 ملايين دولار لتشغيل وصيانة محطة كهرباء في الكويت.
وقالت تناجا اليوم الأربعاء إن الكويت منحت عقد محطة الشعيبة الشمالية الذي تبلغ قيمته 88.9 مليون دينار لوحدتها تي.إن.بي وشريكها الكويتي شركة الخرافي الوطنية.
وأغلق سهم تناجا منخفضا 0.1 بالمئة عند 8.49 رنجيت بينما ارتفع مؤشر بورصة كوالالمبور 0.1 بالمئة.
(الدولار = 0.2870 دينار كويتي)
(إعداد عبد المنعم هيكل للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
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