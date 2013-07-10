الكويت تقدم مساعدات عاجلة لمصر بقيمة 4 مليارات دولار
الكويت 10 يوليو تموز (رويترز) - قالت وكالة الأنباء الكويتية كونا اليوم الأربعاء إن الكويت الغنية بالنفط قررت تقديم مساعدات عاجلة لمصر بقيمة أربعة مليارات دولار.
وتشمل هذه المساعدات وديعة بقيمة ملياري دولار للبنك المركزي المصري ومليار دولار أخري منحة لا ترد إضافة إلى نفط ومشتقات نفطية بقيمة مليار دولار كمنحة.
ونقلت الوكالة عبر خدمتها الهاتفية عن وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله الصباح قوله إن مجلس الوزراء الكويتي اعتمد قرارا بهذه المساعدات "تنفيذا لتوجيهات سمو الأمير." (تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522460350 - تحرير نادية الجويلي)
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